شاناهان: مهمتنا في الدفاع عن الأمة الأمريكية وحمايتها غير مسيّسة

شاناهان: مهمتنا في الدفاع عن الأمة الأمريكية وحمايتها غير مسيّسة
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- وجّه وزير الدفاع الأميركي بالوكالة باتريك شاناهان،الاربعاء، مذكرة إلى جميع موظفي البنتاغون يطلب فيها منهم الحفاظ على الحيادية السياسية، وذلك بعد مزاعم عن طلب البيت الأبيض إبقاء سفينة حربية تحمل اسم السناتور جون ماكين بعيدا عن أنظار الرئيس دونالد ترامب خلال زيارته الأخيرة لليابان.وأكد شاناهان قوله في مذكرته التي وصلت إلى موظفي البنتاغون والمسؤولين العسكريين خارج البلاد إن “جميع موظفي وزارة الدفاع، سواء كانوا من الجنود أم الموظفين المدنيين، يقسمون اليمين من أجل حماية دستور الولايات المتحدة والدفاع عنه”.وأضاف أن “مهمتنا في الدفاع عن الأمة وحمايتها غير مسيّسة”، مشيرا الى طلب إبقاء المدمّرة “جون ماكين” بعيدا عن ناظري الرئيس دونالد ترامب خلال زيارته الاخيرة لليابان، باعتبار أن السيناتور ماكين كان من أشد منتقديه”.وكانت لترامب علاقة سياسية صدامية مع ماكين بطل حرب فييتنام الذي توفي في آب الماضي بعد إصابته بسرطان في الدماغ. 

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