شبكة اخبار العراق تزور السفير العراقي بالأردن وتقدم له التهنئة

السفير العراقي الجديد/ مهمتي تحويل السفارة الى خيمة لكل العراقيين

السفير العراقي/ نسعى لتسهيل حصول المواطن على المستمسكات بيسر ووقت قياسي

السفير العراقي/ قلوبنا مفتوحة لكل العراقيين قبل ابوابنا

عمان/ شبكة اخبار العراق

ير ليس ككل السفراء لم يحد البروتوكول الدبلوماسي من حركته وانفتاحه على أبناء شعبه في المحطات التي توقف عندها سفيرا للعراق انه السفير العراقي الجديد في المملكة الأردنية الهاشمية الأستاذ حيدر عذاري

لقد ترك السفير في تلك المحطات بصمة يتذكرها كل من عرفه وعمل معه طيلة السنوات الماضية

وما يميز السفير حيدر عذاري عن غيره انه فتح قلبه قبل أبواب السفارة لابناء الجالية العراقية في الأردن الشقيق وتحولت السفارة الى خيمة كل العراقيين كبادرة للانفتاح على نخب وكفاءات الجالية في الأردن

ورغم قصر مدة عمله كسفير في الأردن الا انه أسس تقليدا جديدا يسعى لتكريسه على ارض الواقع وهو ان السفارة بيت لكل العراقيين ومهمة العاملين فيها خدمتهم وتسهيل إجراءات حصولهم على المستمسكات الرسمية دون عناء او تأخير

وهكذا سفير وانسان معا قوبل بترحيب وباهتمام من الجالية العراقية يستحق التقدير والاحترام من فرط رغبته وتصميمه لجعل السفارة بيتا وملاذا للعراقيين

ومايعزز من حظوظ نجاح السفير في مهمته الجديدة تاريخه السياسي وخبرة المواقع التي شغلها في الاتحاد الروسي ورسيا البيضاء ووزارة الخارجية ومواقع أخرى وتاهيله العلمي من احدى جامعات المملكة المتحدة

اسرة تحريرشبكة اخبار العراق قدمت التهنئة للسفير حيدر عذاري خلال استقباله لوفد الشبكة برئاسة الأستاذ ضياء الكواز رئيس التحرير وتمنت النجاح في مهمته

واستعرض السفير لوفد الشبكة توجيهاته للعاملين في السفارة بتقديم جميع التسهيلات لابناء الجالية العراقية وتذليل الصعاب امام أي قضية يواجهونها مؤكدا على ان ابوابه مفتوحه للجميع

وأضاف ان السفارة وبالتعاون مع وزارة التربية تمكنت من حل مشكلة الطلبة العراقيين الذي لايملكون الإقامة الدائمة في المملكة واصبح بإمكانهم قبولهم في المدارس والجامعات الأردنية إضافة عن تسهيل عمل الأساتذة العراقيين في الجامعات الأردنية ومتابعة المسجونين والموقوفين العراقيين في السجون الأردنية ومتابعة قضاياهم إضافة الى متابعة أحوال الجالية العراقية في منطقة الهاشمي والوقوف على اوضاعهم ومحاولة حل مشكلة العراقيين الذي لايمتلكون اذن إقامة بالأردن مع الجهات الاردنية المعنية

واقترح رئيس التحرير على السفير الاطلاع ميدانيا على أوضاع منفذ طريبيل لتسهيل عمليات التبادل التجاري مع الاشقاء في الأردن ونال المقترح استحسان السفير ووعد بتلبيته قريبا

وفي ختام اللقاء عبر رئيس الوفد ضياء الكزاز عن شكره وامتنانه للسيد السفير متمنيا النجاح في مهمته الجديدة

كما التقى الوفد بالسيد ماهر الجربة مسؤول اصدار الجوازات والمستمسكات الرسمية في القنصلية الذي اكد حرص السفارة على تسهيل اصدار الجوازات لابناء الجالية بيسر وسهولة

واطلع الوفد الذي رافقه مشكورا صالح الياس مسؤول الاعلام بالسفارة على سير العمل بالقنصلية والخدمات المتعددة الأغراض التي تقدمها للعراقيين

والتقى الوفد بالمواطنة ام حسين التي عبرت عن شكرها للسفارة لما تقدمه من خدمات وأكدت انها حصلت شهات الجنسية ومستمسكات رسمية بوقت قياسي من دون معوقات

في حين اكد المواطن ثامر العزاوي انه حصل على الجواز في أربعة أيام مشيدا بالجهود التي يبذلها كادر السفارة في تعاطيهم من أبناء الجالية في الأردن بعد ان تحولت الى خيم لجميع العراقيين