شكور:الصجري متهم بالتزوير والفساد لن يكون رئيسا للجنة النزاهة النيابية

بغداد/شبكة أخبار العراق- استغرب عضو لجنة النزاهة النيابية، جمال شكور، ‏الإثنين (23‏ أيلول 2019)، بيان عضو لجنة النزاهة علي الصجري بالانسحاب من رئاسة اللجنة، مؤكد أنه لم يكن رئيساً لها.

وقال شكور في حديث صحفي، إنه “حسب الاتفاق، سوف يتم التصويت اليوم على انتخاب رئيس للجنة النزاهة البرلمانية”، مبيناً أن “علي الصجري لم يكن رئيس اللجنة وكانت تدار من قبل الأكبر سناً وهو النائب هشام سهيل والصجري متهم بالتزوير والفساد فكيف يكون رئيشا للجنة.