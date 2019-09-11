شنيشل يدعو إلى دعم المنتخب الوطني

شنيشل يدعو إلى دعم المنتخب الوطني
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- طالب مدرب منتخب العراق السابق لكرة القدم راضي شنيشل، بضرورة دعم المنتخب والوقوف خلفه من قبل الجماهير والإعلام، من أجل عبور المرحلة الثانية من التصفيات الآسيوية المزدوجة والمؤهلة لنهائيات كأس العالم قطر 2022، ونهائيات آسيا 2023 في الصين.وأكد مدرب منتخب العراق السابق في حديث صحفي، بأنه “لا يستطيع تقييم عمل المدرب الحالي لأسود الرافدين وقال: “بالنسبة لي لا أستطيع تقييم عمل المدرب كاتانيتش بالوقت الحالي مع المنتخب العراقي، لأنني مدرب أيضاً، وبالتالي من الصعب تقييم عمله خلال مرحلة تدريبه للمنتخب”.وأضاف مدرب فريق نفط الوسط: “ما أستطيع قوله، بأن المدرب كاتانيتش بحاجة إلى الاستقرار على التشكيلة ، المنتخب لم يلعب بتشكيلة ثابتة خلال أغلب المباريات، والاستقرار غائب، ربما هناك ظروف تعيق ذلك، ولكن الاستقرار على التشكيلة مهم خلال المرحلة المقبلة”.وتابع: “المنتخب بحاجة إلى لاعبي الخبرة في بعض المراكز، وأرى ضرورة دعوة اللاعبين علاء عبد الزهرة، ولاعب خط الوسط سعد عبد الأمير مجدداً لصفوف المنتخب، وذلك لخبرتهما المميزة، وأدائهما الجيد مع ناديهم الشرطة”.وأوضح: “بالنسبة للانتقادات التي تلاحق المنتخب والمدرب خلال الفترة الأخيرة، لن تغير شيئاً، المدرب تم تجديد عقده قبل أيام، وهناك لاعبون جيدون بالمنتخب، هم بحاجة إلى الدعم والمساندة، لكي يصل المنتخب إلى المرحلة الأخيرة من التصفيات الآسيوية المؤهلة للمونديال، وبعدها لكل حادثة حديث، حول ما إذا كانت هناك نية لتغيير المدرب من عدمه”.يشار إلى أن المدرب راضي شنيشل قاد منتخب العراق لتحقيق المركز الرابع خلال نهائيات آسيا 2015، قبل أن يعود لتدريبه في التصفيات النهائية المؤهلة لمونديال روسيا 2018، ويتم فسخ عقده بالتراضي قبل ثلاث جولات من التصفيات، بعد أن فقد المنتخب حظوظه بالمنافسة على التأهل للمونديال.وأفتتح “أسود الرافدين”، التصفيات الآسيوية المزدوجة بتعادل مخيب أمام منتخب البحرين، بهدف لكل منهما في المباراة التي أقيمت بالمنامة لحساب المجموعة الثالثة، والتي تضم أيضاً منتخبات إيران وهونغ كونغ وكمبوديا.

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