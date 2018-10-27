صالح:حل خلافات بغداد أربيل بالدستور

السليمانية/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، السبت، أنه سيعمل جاهدا على حل المشاكل “المتراكمة” بين بغداد واربيل عبر الدستور، مشيرا إلى وجود تفاؤل في الشارع بشأن الحكومة الجديدة.وقال صالح في مؤتمر صحافي عقده في محافظة السليمانية اليوم، “هناك مشاكل متراكمة بين بغداد واربيل ولابد ان نعمل جاهدين على حلها بحسب الدستور”، مؤكدا أنه “سيعمل على تمكين الحكومة انطلاقا من موقعه”.واشار صالح إلى “وجود تفاؤل في الشارع العراقي بشأن القيادة الجديدة في العراق والحكومة الحالية”.تجدر الاشارة إلى وجود العديد من الملفات العالقة بين الحكومة المركزية وحكومة اقليم كردستان في مقدمتها ملف النفط والمناطق المتنازع عليها.