صالح:نرفض الحرب على “الحبيبة “إيران

صالح:نرفض الحرب على “الحبيبة “إيران
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- جدد رئيس لجمهورية برهم صالح ، الاربعاء، رفضه تحويل العراق مسرحا للصراع ضد ايران، مشيرا إلى أنه السهل البدء بحرب ولكن من الصعب جدا انهاء الحرب.وقال صالح في مقابلة متلفزة مع قناة CNN الاميركية ، ان ” بلاده لا ترغب بأن تكون مسرحا لأي عمل عدائي ضد إيران، لافتا إلى الحرب يسهل البدء فيها ولكن من الصعب جدا انهائها.عن تصريحات ترامب الأخيرة لقناة CBS بأنه يرغب بإبقاء قاعدة أمريكية في العراق لأنه “يريد مراقبة إيران”، قال صالح “حينها أصدرنا بيانا بوضوح في الحكومة العراقية بأن القوات الأمريكية وقوات التحالف في العراقموجودة بدعوة من الحكومة العراقية بغرض حصري هو قتال داعش ولا نريد لأراضينا أن تكون مسرحا لأي عمل عدائي ضد إيران، وهذا بالتأكيد ليس جزءا من الاتفاقية بين الحكومة العراقية والولايات المتحدة”.واضاف ان “صدام حسين كان ديكتاتورا فريدا واقترف جرائم تطهير عرقي وانخرط في أعمال عدائية عبر المنطقة ومثّل خطرا مباشرا على شعبه وجيلي عاصر ذلك، العراقيون كانوا يتوقون لتغيير حقيقي، بالنسبة للديناميكيات داخل إيران فهي تعود للشعب الإيراني..”واشار الى انه “بالنسبة للعام 2003 وصدام حسين اعتقد أنه كان حالة خاصة في التاريخ ولكن الأمور المتشابهة هي كالآتي: من السهل البدء بحرب ولكن من الصعب جدا انهاء الحرب”. 

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