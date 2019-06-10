صالح:وحدة وحرية شعب كردستان مهمة للغاية

أربيل/شبكة أخبار العراق- أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، الاثنين 10 حزيران 2019، ان هزيمة داعش تحققت بفضل تضحيات الجيش العراقي والحشد والبيشمركة.

وقال صالح خلال مراسم تنصيب نيجرفان بارزاني رئيسا لإقليم كردستان ان “الانتصارات الأمنية في العراق تحققت بفضل تضحيات كبيرة قدمها الجيش العراقي والحشد الشعبي والبيشمركة”.

وأضاف، أن “وحدة وحرية شعب كردستان مهمة للغاية ووصل اليها الشعب بعد تضحيات كبيرة “.

ودعا صالح الى “القيام باصلاحات في كردستان توفر الخدمات وتعزز الحريات “.

وأدى نيجيرفان بارزاني، الإثنين، 10 حزيران، 2019، اليمين الدستورية رئيساً لاقليم كردستان، بحضور 1200 شخصية محلية ودولية.

وبدأت، الإثنين، 10 حزيران، 2019، مراسيم تنصيب نيجيرفان بارزاني رئيسا لاقليم كردستان، بحضور رسمي.

وقال مراسل (شبكة أخبار العراق) إن، مراسيم تنصيب نيجرفان بارزاني رئيسا لاقليم كردستان بدأت في اربيل.

وأضاف أنها، تمت بحضور رسمي محلي ودولي، تضمنت وصول وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، والوفد الإيراني إلى مطار أربيل حيث كان في استقبالهم رئيس إقليم كردستان نيجيرفان البارزاني.

كما استقبل نيجيرفان البارزاني، رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي الذي وصل إلى أربيل في الساعة 10:30 لحضور مراسم تنصيب رئيس إقليم كردستان.

ووصل ايضاً، وفد عراقي رفيع إلى أربيل ضم عمار الحكيم ومدحت المحمود ومهدي العلاق وعدداً كبيراً من البرلمانيين والوزراء وممثلي الأحزاب والأطراف السياسية.

وللمرة الأولى منذ انتخابه رئيساً للجمهورية العراقية، وصل برهم صالح إلى مطار أربيل على رأس وفد رفيع، حيث استقبله نيجيرفان البارزاني.