صالح :قانون الانتخابات الجديد وفق رغبة الأحزاب سيقر خلال أسبوع!!

صالح :قانون الانتخابات الجديد وفق رغبة الأحزاب سيقر خلال أسبوع!!
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بغداد/شبكة أخبار العراق- اكد رئيس الجمهورية برهم صالح ، اليوم الاحد، ان إنجاز مشروع قانون الانتخابات الجديد سيكون خلال هذا الأسبوع.وقال صالح في بيان ، انه خلال استقباله رؤساء وممثلي النقابات والمنظمات في قصر السلام ببغداد إن “العمل الحثيث الجاري في رئاسة الجمهورية من أجل إعداد مشروع قانون جديد للانتخابات سيجري الانتهاء منه وتقديمه إلى مجلس النواب خلال هذا الأسبوع”.وبين أن “مشروع القانون الجديد يسمح بضمان احترام آراء الناخبين ويحقق العدالة في التنافس من أجل الوصول إلى مجلس النواب، وكذلك تغيير مفوضية الانتخابات بمفوضية أخرى على أسس مهنية خالصة وبعيداً عن التسييس والولاءات الحزبية”.واشار رئيس الجمهورية، في معرض النقاش والحوار مع الحضور، الى أن “الطابع السلمي للتظاهرات الذي تكرست به قيم الوطنية الحقة وإصرار العراقيين على تقويم مسار العملية السياسية هو مما يساعد على المزيد من العمل الجاد والذي يمكن أن يجعل العراق ومنظومة الحكم في الإطار الديمقراطي السليم وبما يوفر الأرضية المناسبة للقضاء على الفساد والشروع ببناء الدولة وتقدمها ورفعتها”.

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