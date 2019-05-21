صالح وبلينغسلي يؤكدان على تعزيز العلاقات بين بغداد وواشنطن

صالح وبلينغسلي يؤكدان على تعزيز العلاقات بين بغداد وواشنطن
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- استقبل رئيس الجمهورية برهم صالح، في قصر السلام ببغداد، اليوم، مساعد وزير الخزانة الامريكية مارشال بلينغسلي.وذكر بيان رئاسي، انه “جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة الامريكية خصوصاً في المجالات الاقتصادية والمالية وضرورة تعزيز آفاق التعاون بين المصارف العراقية والامريكية وبما يسهم في تطوير وتنشيط الاقتصاد العراقي”.وأضاف “كما جرى استعراض آخر المستجدات السياسية على الصعيدين الاقليمي والدولي وأهمية ترسيخ اسس السلام والاستقرار بما يحقق التقدم والازدهار لشعوب المنطقة”.

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