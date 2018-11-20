صالح وعبد المهدي يبحثان إكمال الكابينة الوزارية

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رويترز:الاتحاد الأوروبي سيفرض عقوبات على إيران
ترامب مسرور بالعلاقة الجيدة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية
الأسوشيتد برس: إدارة ترامب تعتزم اتهام إيران بمخالفة معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية
الكونغرس الأمريكي يسقط مشروع قانون لوقف بيع الأسلحة للبحرين
ماكرون لترامب:فرنسا حليفة لأميركا لا تابعة لها
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البارزاني:إستئناف تصدير النفط من كركوك “خطوة مهمة”
جمارك كردستان:اتفاق مع بغداد على رفع النقاط الجمركية
المالية النيابية: احتمالية الاطاحة بالعلاق على خلفية غرق المليارات السبع
وزارة النفط الإيرانية لحكومة عبد المهدي:نرفض بيع الغاز الإيراني بالدينار العراقي
إيران:دمرنا كهرباء العراق حتى نبيعها لهم وأبناءنا في الحكومة لم يسمحوا للسعودية أن تحل محلنا!
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