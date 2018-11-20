صالح وعبد المهدي يبحثان إكمال الكابينة الوزارية

صالح وعبد المهدي يبحثان إكمال الكابينة الوزارية
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- بحث رئيس الجمهورية برهم صالح، الثلاثاء، مع رئيس الوزراء عادل عبد المهدي إستكمال الكابينة الوزارية.وقالت رئاسة الجمهورية في بيان، إن “رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في قصر السلام ببغداد”.وأضاف البيان، أن “اللقاء يأتي من أجل بحث الأوضاع السياسية ومستجدات استكمال الكابينة الحكومية”.

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