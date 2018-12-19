صالح يؤكد على تعزيز الوحدة الوطنية

بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، خلال لقائه لوفد من نواب محافظة ديالى، اليوم الأربعاء، اهمية تعزيز الوحدة الوطنية والحفاظ على الاواصر الاخوية.وقال مكتبه في بيان ، إن ” رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل، اليوم في قصر السلام ببغداد، اعضاء مجلس النواب عن محافظة ديالى، اضافة الى المحافظ ورئيس واعضاء مجلس المحافظة”.وأكد صالح “.أهمية تعزيز الوحدة الوطنية، وتوحيد الصفوف، وتقوية النسيج الاجتماعي بين ابناء محافظة ديالى”، فيما شدد على ان “ديالى لها خصوصية كونها تعكس جمالية التنوع بين سكانها، فهي عراق مصغر يضم جميع المكونات والطوائف، وهذا يحملنا ويحمل اهلها مسؤولية مضافة للحفاظ على الأواصر والروابط الأخوية والأجتماعية المشتركة”.واضاف ان “ابناء المحافظة تصدوا للقوى الارهابية التي أرادت زعزعة الوضع الامني، واثارة الصراعات بين المكونات لتقسيم المدينة وضرب وحدتها الوطنية”، لافتاً الى ان “ديالى كبيرة باهلها وتأريخها وامكانياتها ومستقبلها، ونعمل جاهدين لرفع الغبن و الحيف عن اهلها وتلبية مطالبهم المشروعة” .وتابع البيان انه “بعد ان استماعه لما عرضه اعضاء الوفد بشأن العديد من القضايا الامنية والاقتصادية والخدمية التي يعاني منها اهالي المدينة، دعا صالح الى “العمل المشترك، وتشكيل لجان فعالة تضم مجلس المحافظة والاهالي معاً لايجاد الحلول الكفيلة للمعوقات التي تحول دون تقديم الخدمات”.وشدد على ان “رئاسة الجمهورية تدعم وضع الحلول للمطالب المشروعة وتحقيق تطلعاتهم بحياة حرة كريمة”.من جهتهم اكد أعضاء الوفد الزائر “اصرارهم وقوة ارادتهم على العيش سوية، رغم المحاولات الارهابية البائسة، و وقوفهم جنبا الى جنب لترسيخ السلام والمحافظة على استقرار المدينة”، فيما اعرب الوفد عن “شكره وتقديره لرئيس الجمهورية على اهتمامه وتوجيهاته القيمة التي تصب في مصلحة محافظة”.