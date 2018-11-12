صالح يتوجه إلى دولة الإمارات العربية

صالح يتوجه إلى دولة الإمارات العربية
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- غادر رئيس الجمهورية، برهم صالح والوفد المرافق ،الاثنين، له دولة الكويت، صباح اليوم الاثنين، متوجها الى دولة الامارات العربية المتحدة، حيث كان في وداعه أمير دولة الكويت صباح الأحمد الصباح.وكان الرئيس برهم صالح قد وصل الى الكويت، صباح أمس الأحد، والتقى الأمير الصباح، وبحث معه عدة ملفات تخص العلاقات بين البلدين الشقيقين من ابرزها انشاء سكك حديدية تربط البلدين والملفات العالقة .كما تضمنت المباحات ملف اعادة اعمار العراق، حيث أكد أمير دولة الكويت أن بلاده لن تدخر جهدا بمساعدة العراق والوقوف الى جانبه في مرحلة إعادة الاعمار بعد القضاء على تنظيم “داعش” الإرهابي.وكان الرئيس برهم صالح التقى ايضا رئيس مجلس الأمة الكويتي غانم المرزوق ورئيس مجلس الوزراء جابر المبارك الصباح.وتهدف جولة رئيس الجمهورية الخليجية الى فتح افاق جديدة من العلاقات والتعاون المثمر بين العراق و دول المنطقة، وأكد الرئيس صالح أن افتتاح جولته الخليجية من دولة الكويت هي رسالة بحد ذاتها لاثبات أهمية العلاقات بين البلدين الشقيقين.

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