صالح يتوجه إلى دولة الإمارات العربية

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مسؤول أمريكي:ترامب يعتزم تحديث نظام اللجوء إلى الولايات المتحدة
ترامب يصف خسارة حزبه في مجلس النواب الأمريكي بـ”النجاح الهائل”
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فارس:أكثر من 387 مليون دولار قيمة الصادرات الإيرانية للعراق عبر منفذ واحد فقط!
مصدر:سحب ملايين الدولارات من البنك المركزي العراقي بطرق “مزورة”!
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