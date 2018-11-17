صالح “يثمن”الدور الإيراني في احتلال العراق

صالح “يثمن”الدور الإيراني في احتلال العراق
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد رئيس الجمهورية، برهم صالح، السبت، على أهمية تحول العراق إلى ساحة لتلاقي مصالح المنطقة لا ساحة للصراعات، مثمنا مساعدة إيران للعراق خلال الحرب على تنظيم داعش والنضال ضد النظام السابق.وقال صالح في مؤتمر صحفي مشترك مع روحاني، إننا “نحمل رسالة واضحة وصريحة بأهمية العلاقات الاجتماعية والاقتصادية مع إيران، وتربطنا أواصر مهمة مع الشعب الإيراني”. وأضاف، أن “لإيران الفضل في مساعدة العراق اثناء النضال ضد النظام السابق والحرب على تنظيم داعش”.وتابع صالح، أن “العراق اليوم له استحقاق اعادة الاعمار والاستقرار وهذا يتطلب مبادرات سياسية داخلية وخارجية، فضلا عن حاجة إعادة الإعمار إلى بيئة اقليمية مستقرة”. وأكد الرئيس، على “أهمية تحول العراق لساحة لتلاقي مصالح المنطقة لا صاحب الصراعات”.ووصل رئيس الجمهورية، برهم صالح، صباح اليوم، إلى العاصمة الإيرانية طهران في زيارة رسمية.

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