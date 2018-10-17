صالح يدعو إلى توفير الخدمات لمحافظة نينوى

بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الاربعاء، على ضرورة الاهتمام الجاد بمعالجة النواقص والمشكلات التي تعاني منها محافظة نينوى، وإعادة إعمار المناطق المتضررة جراء الحرب ضد تنظيم داعش.وقال المكتب الاعلامي لصالح في بيان، إن الاخير “استقبل في قصر السلام ببغداد، اليوم، محافظ نينوى نوفل العاكوب على رأس وفد ضم القيادات العسكرية والإدارية في المحافظة يرافقهم مهدي العلاق أمين عام مجلس الوزراء”، مبينا ان “الوفد هنأ صالح بمناسبة توليه مهام رئاسة الجمهورية”.وأكد رئيس الجمهورية خلال اللقاء، بحسب البيان، على “ضرورة الاهتمام الجاد بمعالجة النواقص والمشكلات التي تعاني منها محافظة نينوى وإعادة إعمار المناطق المتضررة من العمليات العسكرية أثناء الحرب على عصابات داعش الإرهابية وبما يؤمن عودة النازحين وتوفير الحياة الكريمة لأبناء المحافظة”، مبديا “استعداده لدعم الجهود التي من شأنها تحقيق طموحات أهل أبناء محافظة نينوى في الاستقرار الأمني والخدمي”.وأشار الى أن “ساعة العمل الجاد قد أزفت والمواطنون، ينتظرون جهد وعمل من منحوهم الثقة”، مؤكدا “عدم ادخاره أي جهد من شأنه تحقيق تطلعات أبناء الشعب بكافة مكوناته في الاستقرار والأمن المستتب وتوفير الحاجات الإنسانية والخدمية”.من جانبه، استعرض نوفل العاكوب “الخطط الإدارية والخدمية المنتظر انجازها في المحافظة والجهود المبذولة من قبل كوادرها للانطلاق نحو تأمين الخدمات لكل مناطق المحافظة وتطويرها في الميادين كافة فضلا عن العقبات التي تواجههم حاليا”، مشيراً إلى “الاحتياجات الآنية للإسراع بانجاز الكثير من المشاريع الضرورية والمتلكئة في المحافظة”.