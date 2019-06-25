صالح يزور بلده الثاني بريطانيا

صالح يزور بلده الثاني بريطانيا
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- بدأ رئيس الجمهورية برهم صالح، الثلاثاء (25 حزيران 2019)، زيارة الى لندن تستغرق عدة أيام.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية، في بيان ، أن “برهم صالح بدأ اليوم زيارة الى المملكة المتحدة تستغرق عدة أيام”، مبيناً أنه “من المؤمل ان يلتقي رئيس الجمهورية، الملكة البريطانية، ورئيسة الوزراء ووزير الخارجية ورئيس مجلس اللوردات البريطاني، فضلا عن كبار المسؤولين البريطانيين.

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