صبري:الإقليم سيسلم بغداد 250 ألف برميل نفط يومياً ونصف إيرادات المنافذ

صبري:الإقليم سيسلم بغداد 250 ألف برميل نفط يومياً ونصف إيرادات المنافذ
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- حددت فيان صبري، رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم الثلاثاء (26 كانون الثاني 2021)، نسبة حصة إقليم كردستان في الموازنة الاتحادية للبلاد للعام 2021، فيما أشارت إلى أن الإقليم سيسلّم 250 ألف برميل يومياً لبغداد.وقالت صبري في تصريح متلفز ، إن “الإقليم سيسلم لبغداد 250 ألف برميل نفط يومياً، ونصف الإيرادات غير النفطية من المنافذ الحدودية، مقابل 12 في المئة كحصة للإقليم بالموازنة”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *