صحيفة:إرسال قوات بريطانية لحماية القوات الأمريكية

صحيفة:إرسال قوات بريطانية لحماية القوات الأمريكية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت صحيفة “نايت تمبلر انترناشيونال” البريطانية، الاربعاء، عن قيام بريطانيا بإرسال قوات إلى العراق لحماية القوات الأميركية المتواجدة في قاعدة عين الأسد غربي الأنبار، مشيرة إلى أن إرسال قوات اجنبية إلى بلد لحماية قوات أجنبية اخرى تعد سابقة هي الأولى من نوعها.وقالت الصحيفة في تقرير لها اليوم: إن “قوات بريطانية في طريقها الى العراق لتكون جزءً من حماية القوات الامريكية في قاعدة عين الأسد الشهيرة”، مبينا أن “العملية اطلق عليها تسمية (عملية تشادر)”.وأضافت الصحيفة، أن “القوة تتكون من اسكتلنديين مهمتهم توفير الحماية للقوات الامريكية في القاعدة التي تقع غرب العراق بالاضافة الى دورها في تدريب القوات العراقية”، مبينة أن “هذه هي المرة الاولى التي يتم فيها توفير قوات اجنبية للقيام بهذا الدور في حماية القوات الأميركية”.ولم تذكر الصحيفة اعداد هذه القوات، لكنها اشارت إلى أنها “خضعت لتدريبات قاسية طوال عدة اشهر تحضيراً للقيام بدورهم في مهمة تشادر”. وكان مصدر في حشد الأنبار كشف عن ارتفاع اعداد القوات الأميركية داخل قاعدة عين الاسد الجوية غربي المحافظة إلى اكثر من 13 الف عسكري بصفة مستشارين وضباط وجنود. 

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