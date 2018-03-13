صحيفة:الولايات المتحدة تسعى لإنشاء اكبر قاعدة عسكرية في منطقة القيارة

صحيفة:الولايات المتحدة تسعى لإنشاء اكبر قاعدة عسكرية في منطقة القيارة
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- نشرت صحيفة “القدس العربي”، اليوم الثلاثاء، تقريرا كشفت من خلاله عن تشييد اكبر قاعدة عسكرية للقوات الامريكية في العراق، لافتة الى موقع تلك القاعدة والذي اسمته بـ “الستراتيجي”.ونقلت الصحيفة عن مصدر لم تسمه، إن “القوات الأمريكية شرعت بتأسيس قاعدتها في قاعدة القيارة الجوية جنوب مدينة الموصل، والتي كانت تستخدمها قبل انسحابها من العراق”، مبيناً أنها “قامت بإنزال عدد كبير من الآليات العسكرية وأعادت بناء وترميم القاعدة بعد أن قام تنظيم داعش بتدميرها بالكامل قبل انسحابه منها”.ولفت المصدر، بحسب الصحيفة، إلى أن “الهدف من التواجد الأمريكي في القاعدة تلك هو أهميتها الاستراتيجية، إضافة إلى تدريب القوات العراقية فيها ودرء المخاطر التي تطرأ على المدينة من أي هجمات إرهابية”.ووفق المصدر “سيكون للقوات الأمريكية تواجد في عدد من مناطق المحافظة أهمها مطار الموصل، وأيضاً في ناحية حمام العليل، إضافة إلى غرب المدينة”، موضحا أن “مهمة القاعدة الأساسية ستكون دعم القوات العراقية في حفظ الأمن، إضافة إلى تدريبها للجنود والمتطوعين الجدد كما كانت تفعل سابقاً”.وبين أن “القاعدة ستتعامل مع قوات الجيش العراقي من ناحية الدعم والتدريب والتأهيل وتزويد بعض القطعات بالأسلحة والمعدات العسكرية، وهذه إحدى المهام الأساسية الموكلة إليها التي تخص تواجد تلك القوات وعودتها مرة أخرى إلى العراق بعد تردي الأوضاع الأمنية وسيطرة المجاميع المسلحة على مناطق واسعة من البلاد”.وطبقا للمصدر “سيتم تدريب قوات عراقية جديدة منتخبة جيداً من قبل تلك الأمريكيين على غرار ما قامت به سابقاً في تدريب الجيش العراقي بعد حل الجيش السابق خلال الغزو الأمريكي للبلاد”.واوضح أن “قاعدة القيارة الجوية ستكون من أكبر القواعد الجوية في العراق من حيث حركة الطيران والتنقل العسكري وأكثرها حيوية نظراً للاهتمام الكبير الذي توليه القوات الأمريكية المتواجدة فيها والتي تعمل بشكل متواصل من أجل إعادة بنائها وترميمها بعد تدميرها من قبل تنظيم داعش الذي عمد على تدميرها وتخريبها قبل انسحابه منها ودخول القوات العراقية وسيطرتها عليها، لتكون منطلقاً لاستعادة باقي مدن ومناطق المحافظة خلال العام الماضي، واستعادة كامل المدينة”.وتعتبر قاعدة القيارة الجوية واحدة من أهم القواعد العسكرية في العراق نظراً لأهميتها الاستراتيجية وموقعها المهم الواقع بين طريق الموصل وبغداد، حيث تقع على بعد 65 كم جنوب مدينة الموصل قرب ناحية القيارة الغنية بالنفط والكبريت والمعادن الأخرى.وحسب مراقبين، فإن القوات الأمريكية تقوم بتثبيت قدم لها في تلك المناطق، بعد الأحداث الأمنية التي شهدتها الموصل، وقد سبق للقوات تلك أن اتخذت من تلك القاعدة مركزاً رئيسياً لقواتها في المدينة قبل انسحابها من البلاد بشكل كامل وتسليمها للقوات العراقية، بحسب الصحيفة.

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