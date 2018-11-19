صحيفة:تورط القنصل العراقي في بوخارست بفضائح جنسية

صحيفة:تورط القنصل العراقي في بوخارست بفضائح جنسية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت صحيفة “ليبراتيتا” الرومانية، الاثنين، عن تورط القنصل في السفارة العراقية مبالعاصمة بوخارست محمد ابراهيم العزاوي بـ”فضيحة جنسية” مع موظفتين رومانيتين يعملان بالسفارة.وذكرت الصحيفة في خبر لها اليوم، أن “الموظفتين الرومانيتين في السفارة العراقية بالعاصمة بوخارست اتهمتا القنصل العراقي في السفارة محـمد ابراهيم وحيد العزاوي بالاعتداء الجنسي عليهن وتقدمن بالشكوى الى الشرطة المحلية”.وأضافت الصحيفة، أن “احدى الموظفات المعتدى عليهن من قبل القنصل تدعى فلورنتيتا وهي متزوجة ولديها طفلين اما الثانية اما الموظفة الثانية فهي ارملة رفضت الكشف عن هويتها علنا الى وسائل الاعلام”.ونقلت الصحيفة عن احدى الموظفتين المعتدى عليهن قولها، إن “محمد ابراهيم وحيد العزاوي تم تعيينه في بلادنا في كانون الثاني الماضي وقد استغل منصبه ليفعل ما يشاء مع الموظفين دون ان يتصدى له شخص ويندد بما يقوم به من اعمال”.وبينت الموظفة، أنه “منذ ان حاول الاعتداء علي للمرة الثالثة شعرت بالاهانة والهلع”، مضيفة انها “لا تستطيع رؤية هذا الرجل بعد اليوم فقد اصبحت لااستطيع النوم ليلا وقد ذهبت إلى الطبيب النفسي وأعطاني حبوب منومة ولكن ما زلت لا أستطيع النوم، فقد اهانوني”.من جانبها قالت الموظفة،  “أريد أن أكون على حق .. لا أريد أي شيء منه”، مؤكدة أنها “تريد فقط أن يتوقف عن الاعتداء على فتيات أخريات في أي بلد سيذهب إليه هذا الرجل”.

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