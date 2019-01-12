صلاح الدين تطالب ببقاء الحشد لحمايتها

صلاح الدين تطالب ببقاء الحشد لحمايتها
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تكريت/شبكة أخبار العراق-طالب نائب محافظ صلاح الدين سعد القيسي ،السبت، باشراك الحشد الشعبي في حماية المحافظة لمنع اي منزلق خطير في المرحلة المقبلة.وقال القيسي في تصريح صحفي له اليوم، ان “الوضع الأمني بحاجة ماسة إلى تقوية العامل الاستخباري لمنع تنفيذ العمليات الإرهابية في المحافظة مخذرا من نشاط البؤر النائمة وعودة اعمالهم الاجرامية في مدن المحافظة”.وطالب القيسي بـ”ضرورة اشراك الحشد الشعبي مع  القوات الأمنية لمنع اي منزلق خطير في المرحلة المقبلة”.

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