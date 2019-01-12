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زعماء مليشيات الحشد:قتالنا مع إيران “شرف” ونحن فوق القانون والدستور
صلاح الدين تطالب ببقاء الحشد لحمايتها
حزب علاوي يدعو إلى إشراف القضاء على انتخابات مجالس المحافظات بدلا من مفوضية الانتخابات
الحكيم ومعصوم :انسداد العملية السياسية تتطلب إلى عامل…لفتحها!
وزير الخارجية العراقي ونظيره القطري يتفقان على تعزيز التعاون بين البلدين
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النزاهة النيابية:أتاوات المسؤولين المتنفذين وراء فساد المشاريع الاستثمارية
وزير النفط الإيراني يصل بغداد ويلتقي بالغضبان
المجلس العالمي للذهب:اكثر من 96 طنا احتياطي العراق من الذهب
وزير النفط الإيراني:سيبقى العراق تحت رحمة مشتقاتنا النفطية!
الاقتصاد النيابية:إيران أوعزت لأدواتها في العراق تجريف البساتين وتدمير الزراعة
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