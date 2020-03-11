صلح بين قتلة الشعب العراقي بإشراف مكتب علي خامئني

صلح بين قتلة الشعب العراقي بإشراف مكتب علي خامئني
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف ائتلاف دولة القانون، عن وجود حراك من اجل اذابة جليد الخلافات بين رئيس الائتلاف نوري المالكي وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، مؤكدا وجود قيادات إيرانية من مكتب علي خامئني ومعهم هادي العامري تكفلوا بذلك.وقال النائب عن الائتلاف علي الغانمي في تصريحات صحفية، إن “هناك تحركات تجري من اجل اذابة جليد الخلافات رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر باشراف مكتب علي خامئني”، مؤكدا أن “المالكي يتمتع بصدر رحب”.وأضاف الغانمي، أن “هناك اشخاص تكفلوا بهذا الموضوع (الصلح بين الصدر والمالكي)من قبل مسؤولين في مكتب خامئني”، ولفت الغانمي إلى أن “هناك مفاوضات مع تحالف سائرون من اجل نسيان خلافات الماضي والانضمام للتحالف الشيعي الجديد بدعم إيراني كبير”. يذكر ان المالكي والصدر بينهما قاسم مشترك هو قتل الشعب العراقي والاثنان متورطان في ذلك منذ 2005 الى يومنا هذا دون إحالتهما إلى القضاء بجرائم القتل والاختطاف والابتزاز وسرقة المال العام.والصلح بينهما هو لصالح تعزيز المشروع الإيراني في العراق.

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