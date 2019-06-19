طعمة:منح الراتب التقاعدي للنواب المستبدلين “جريمة بحق الشعب”

طعمة:منح الراتب التقاعدي للنواب المستبدلين “جريمة بحق الشعب”
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اعتبر رئيس كتلة النهج الوطني النيابية عمار طعمة، الاربعاء، منح النواب المستبدلين بقرارات المحكمة الاتحادية وصف نائب سابق خاطئ ولاأساس قانوني له .وقال طعمة في بيان ، إن “تصويت البرلمان على اعتبار النواب الذين تم استبدالهم نوابا سابقين بنفس حقوقهم قرار خاطئ ومخالف للدستور ويعبر عن إهمال واضح لمراعاة مشاعر الشعب”.وأضاف، أن “قرار المحكمة الاتحادية كاشف عن عدم توفر شروط الصحة في من استبدلتهم منذ البداية وليس بعد تاريخ قرارها فقط ، وأداء ذلك المرشح الفاقد لشروط الصحة لايمنحه صفة العضوية ،بل يبقى فاقدا لها لانعدام مقتضياتها فيه”، مبينا أن “المادة ٥٢ من الدستور حددت موضوع الطعن وهو بصحة العضوية الذي يعني عدم استيفاء الشروط المطلوبة دستوريا وقانونيا في المرشح وان فاز بالأصوات”.وتابع، أنه بناء على ذلك “يعتبر تصويت البرلمان على منح النواب المستبدلين بقرارات المحكمة الاتحادية وصف النائب السابق لاقيمة قانونية ولا أثر له ، بل باطل وفق المادة ٥٢ من الدستور”.

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