طهران تطالب واشنطن برفع العقوبات عنها قبل الحوار حول ملفها النووي

طهران تطالب واشنطن برفع العقوبات عنها قبل الحوار حول ملفها النووي
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، الاثنين، انه يتعين على الولايات المتحدة رفع العقوبات المفروضة على الجمهورية الإسلامية أولا، إذا كانت تريد إجراء محادثات لإنقاذ الاتفاق النووي الموقع عام 2015.وقال المتحدث باسم الخارجية الايرانية، سعيد خطيب زاده، انه “يتعين على إدارة الرئيس جو بايدن تغيير سياسة الضغوط القصوى التي اتبعها سلفه ترامب تجاه طهران”.واضاف زاده، ان “واشنطن يتعين عليها أولا رفع العقوبات، إذا كانت تريد إجراء محادثات مع طهران”، مضيفا أن “إيران ستواصل العمل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية على الرغم من تقليص التعاون معها”. 

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