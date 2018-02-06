ظريف:العراق يمثل القلب الإيراني النابض في المنطقة!

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بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، الثلاثاء،ارتباط العراق بالسياسة الايرانية بل جزءا منها ،وقال ظريف في مقابلة اجرتها معه القناة الثانية في التلفزيون الايراني اليوم، حول الانتخابات البرلمانية العراقية المقبلة وانشطة السعودية في هذا المجال “نحن لسنا غافلين عن هذا الموقف تجاه هذه السياسة التي تمارسها السعودية منذ أعوام لكسب النفوذ الا انها لم تكن سياسة ناجحة لان 80% من القرار العراقي هو قرار شيعي مرتبط بالفلك الايراني”.واضاف، ظريف “لنا حضور جيد جدا في العراق من خلال احزاب التحالف الشيعي والحشد الشعبي والمؤسات الدينية والثقافية الاخرى وهو الامر الذي جعل لنا نفوذاً”.واكد ظريف بانه سيشارك في المؤتمر المقرر عقده في الكويت حول اعادة اعمار العراق خلال الاسبوع المقبل، معربا عن امله بان يشارك القطاع الخاص الايراني فيه بصورة جدية.وبين، ان “لنا فرصا جيدة في العراق وسوريا ولنا حضور جيد جدا في العراق اذ تعمل شركاتنا التقنية والهندسية فيه منذ اعوام.