ظريف:لن يكون هناك اِجتماع رسمي مع واشنطن

ظريف:لن يكون هناك اِجتماع رسمي مع واشنطن
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- حسم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف،الثلاثاء، الجدل الدائر حول عودة الاجتماعات بين الولايات المتحدة الأمريكية، وإيران، مؤكداً بالقول “لن يكون هناك اجتماع رسمي مع واشنطن”.وقال ظريف في تصريح صحفي، إن “تعليق البروتكول الاضافي”، الذي يسمح لوكالة الطاقة الدولية بالتفتيش المفاجئ عن السلاح النووي في إيران “دخل حيز التنفيذ.وأضاف: “لن يكون هناك اجتماع رسمي مع واشنطن”.وفي وقت سابق من اليوم، قال وزير الخارجية ظريف: “اعلمنا الوكالة الدولة للطاقة الذرية بتاريخ 15 شباط أن قانون الإجراء الاستراتيجي سيتم تنفيذه اعتبارا من 23 شباط، وبدأنا بتنفيذه من صباح اليوم الثلاثاء”.وحول زيارة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية (الوكالة) رافائيل ماريانو غروسي الى طهران قال ظريف: “جاء غروسي الى طهران لتنظيم تنفيذ القانون وفي هذا المجال اتفقنا على ان نحتفظ بأشرطة التسجيل التي كنا نسلمها يوميا أو أسبوعيا ولكننا سنطبق معاهدة الضمانات”.واكد ظريف ان “تنفيذ معاهدة الضمانات هي تعهد الجمهورية الإسلامية الإيرانية وان قرار مجلس الشورى الاخير لا يسمح بالتعاون خارج نطاق معاهدة الضمانات وهذا يعني اننا مستمرون بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية”.

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