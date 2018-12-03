عارضة أزياء في السجن

بغداد/شبكة أخبار العراق- اتهمت السلطات الباكستانية، الاثنين، عارضة أزياء تشيكية بمحاولة تهريب كميات من الهيروين تبلغ قيمتها أكثر من مليون دولار، على متن رحلة متجهة إلى أيرلندا.

وتبلغ تيريزا هالسكوفا من العمر (22عاما)، وجرى توقيفها في مطار لاهور بباكستان، قبل عدة أشهر، بعدما عثرت السلطات هناك على كميات كبيرة من الهيروين في حقيبتها، وفق ما أوردت صحيفة “الصن” البريطانية.و

ذكرت السلطات، أن نحو 9 كيلوغرامات من المخدرات كانت مخبأة في تماثيل صغيرة موضوعة في حقيبتها.

ودخلت تيريزا في نوبة بكاء، بعدما علمت خلال الجلسة بأنه جرى تأجيل المحاكمة مرة أخرى.

وقالت الشابة العشرينية، إنها زارت باكستان من أجل المشاركة من عروض أزياء، مؤكدة أنها لا تعرف كيف وصل الهيروين إلى حقيبتها، وقالت إن التماثيل كانت هدايا تلقتها أثناء الزيارة.

واعتقل في هذه القضية أيضا رجلان، ويواجها اتهامات بتهريب المخدرات، وذلك بعدما فحصت الشرطة هاتف عارضة الأزياء.