عبد المهدي: الحشد الشعبي “انجاز تأريخي”!!

بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر مطلع في هياة الحشد الشعبي عن تفاصيل ما صرح به عادل عبد المهدي رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة خلال اجتماعه مع قيادة الحشد الشعبي برئاسة نائب رئيس الهيأة ابو مهدي المهندس.واوضح المصدر ان رئيس الوزراء اكد خلال الاجتماع ان ” الحشد إنجاز تاريخي للعراق أعطى قوة للجيش والشرطة وباقي الأجهزة الأمنية وانه حقيقة كبيرة لا يمكن تجاوزها ومن واجبنا دعم الحشد”.واضاف ان عبد المهدي اكد كذلك ان الإبقاء على الحشد من اهم واجباته كرئيس حكومة وسيدعم هذا الوجود بقوة وان هناك من يحاول ان يقول ان الحشد موقت والحكومة تؤكد ان الحشد ضرورة باقية”.واشار الى انه ” سيعمل بجهد مشترك من اجل ايجاد مصادر مالية لدعم الحشد”.