عبد المهدي لوزير الخارجية العُماني:إيران دولة مهمة واستقرارها من استقرار المنطقة

عبد المهدي لوزير الخارجية العُماني:إيران دولة مهمة واستقرارها من استقرار المنطقة
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- بحث رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، مساء أمس الاربعاء، مع وزير الخارجية العماني، يوسف بن علوي، الدور المشترك للبلدين بحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة.وذكر المكتب الإعلامي لعبد المهدي، في بيان ، أن “رئيس مجلس الوزراء، استقبل اليوم، وزير الخارجية العماني، يوسف بن علوي، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات بين البلدين وفتح خطوط للطيران وتسهيل منح تأشيرات الدخول، إضافة الى الدور المشترك للعراق وعمان بحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة”.وبحسب البيان، أعرب عبد المهدي عن “ترحيبه بالوزير العماني وبتعزيز العلاقات الثنائية وافتتاح السفارة العمانية في بغداد الذي سيسهم في زيادة التعاون بين البلدين والشعبين الشقيقين”.وأثنى رئيس الوزراء، على “الدور العماني في المنطقة، والذي يتكامل ويتطابق مع دور العراق وتوسيع علاقاته مع محيطه العربي والاقليمي ودعم جهود الأمن والاستقرار ونزع فتيل الأزمة الحالية بين الولايات المتحدة والجمهورية الاسلامية الإيرانية، وتجنيب المنطقة وشعوبها مخاطر التصعيد والحروب”، مشيرا الى ان “الحكومة العراقية بعثت رسائل ووفودا الى مختلف الدول الصديقة وتواصل جهودها في هذا الاتجاه”.من جهته قال وزير الخارجية العماني، إن “للعراق مكانة خاصة لدى عمان حكومةً وشعبا وننظر لمواقف العراق والدور الايجابي والمتوازن للحكومة العراقية باحترام وتقدير”.وبحس البيان، أعرب ابن علوي عن “ارتياحه لزيارة العراق وبالرغبة المشتركة لدى البلدين بتطوير العلاقات وتوسيع التعاون، وما يحققه التعاون والتفاهم بين العراق وعمان في إبعاد التوتر عن المنطقة، وايجاد مناخات للتهدئة والاستقرار في المنطقة”.

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