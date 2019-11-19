عبد المهدي يشكر الحكيم لإستجابته السريعة للأمر الإيراني بدعم بقاء حكومته

عبد المهدي يشكر الحكيم لإستجابته السريعة للأمر الإيراني بدعم بقاء حكومته
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- وجه رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، الثلاثاء (19 تشرين الثاني 2019) إلى زعيم تيار الحكمة، عمار الحكيم، رسالة بعد اجتماع القوى السياسية لديه.وقال عبد المهدي، في الرسالة: “تابعنا باهتمام كبير مبادرتكم لتوحيد صف القوى السياسية استجابة لدعوة المرجعية و للجارة إيران وللحركة الاحتجاجية الاصلاحية الكبرى لشعبنا الكريم ونشكركم على كل الجهود المبذولة للخروج بنقاط تلبي المطالب الاساسية لشعبنا وتعهد كافة الجهات كقوى سياسية وسلطات تشريعية وتنفيذية وقضائية للوصول الى الاهداف المنشودة في توقيتات تم تحديدها بدقة ووضوح”.وأضاف: “أشكركم واشكر عبركم كافة الشخصيات والقوى المشاركة في هذه اللحظة التاريخية وسنكون ان شاء الله عند حسن ظن مرجعيتنا الرشيدة وشعبنا الكريم وقوانا السياسية المخلصة”.وعقد قادة القوى السياسية، مساء الاثنين (18 تشرين الثاني 2019)، اجتماعاً موسعاً ضم “تحالف الفتح، وتحالف النصر ودولة القانون وتحالف القوى العراقية والحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني وتيار الحكمة وائتلاف الوطنية وجبهة الانقاذ والتنمية وكتلة العطاء الوطني وكتلة العقد الوطني والجبهة التركمانية”، لبحث الاوضاع الجارية والخروج بقرارات وتوصيات لحل الازمة التي يشهدها البلاد، فيما هددوا بإجراء انتخابات مبكرة وسحب الثقة عن الحكومة في حال عدم تنفيذها خلال مدة 45 يوماً.يذكران هذا الاجتماع جاء تنفيذا للتوجيه الايراني بدعم بقاء عبد المهدي  عبر أبن ايران ومشروعها عمار الحكيم.

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