عبد المهدي يُعين أمر لواء 24 حشد والقيادي في بدر بمنصب المفتش العام لوزارة الدفاع

بغداد/شبكة أخبار العراق- كشفت منظمة بدر بزعامة هادي العامري، الخميس 8 اب 2019، حقيقة تعيين قيادي فيها بمنصب مفتش عام وزارة الدفاع بموجب امر ديواني صادر عن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي .

وقال النائب عن كتلة بدر همام التميمي، في حديث صحفي، ان “التعيين صحيح وتم وفق أمر صادر عن رئيس الوزراء بالفعل “.

واضاف ان التميمي “عمل في ديوان رئاسة الجمهورية وهو من الشخصيات الوطنية المعروفة في ديالى “.

وشغل زياد التميمي منصب آمر لواء 24 في الحشد الشعبي، وهو من القيادات المعروفة في منظمة بدر، وكان يشغل قبل عام 2014 منصب مسؤول المنظمة في قضاء المقدادية .