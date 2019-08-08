آخر تحديث:
- شبكة اخبار العراق
- سياسية
عبد المهدي يُعين أمر لواء 24 حشد والقيادي في بدر بمنصب المفتش العام لوزارة الدفاع
السفير التركي:زيارة أردوغان لبغداد قبل نهاية العام الجاري
صالح يصادق على تعيين شعلان محافظا للديوانية
الدايني نسعى لتأسيس قائمة “وطنية” للدخول في الانتخابات القادمة
تحالف العامري يطالب بمنع السفارة الأمريكية من التدخل بالشأن العراقي
-
- عربية ودولية
- اراء ومقالات
- اقتصادية
السفير التركي:زيارة أردوغان لبغداد قبل نهاية العام الجاري
لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي النيابية: نسبة انجاز البرنامج الحكومي من قبل عبد المهدي “هزيلة”
الخربيط “فرحان جداً” باستمرار استيراد الغاز والكهرباء من إيران
حزب طالباني يطالب بالإسراع في حسم الخلاف النفطي بين بغداد وأربيل
تقرير:إيران جعلت العراق مَطِيَّة لتنفيذ مصالحها وصولا إلى المؤانىء السورية
-
- رياضية
- تحقيقات
بغداد وذي قار تحت سيطرة مليشيا كتائب حزب الله
منظمات مدنية وحقوقية:مجلس النواب العراقي ضد الشعب بإقراره تعديل قانون الانتخابات المحلية
إنطلاق موسم الدجل والنفاق للقوى السنّية في أحياء فقراء ديالى
صفقة..تقاسم العراق بين أمريكا وإيران ومنح إسرائيل مناطق نفوذ آمنة في سوريا
بين التهديد والحوار..واشنطن وطهران والشروط المتبادلة
-
- متابعات خاصة
- منوعات
- صورة وتعليق
اللويزي:من شروط الإنضمام لحزب الخنجر الولاء لإيران و”دكَ الناقصة”
الشيخ فيصل الحمود هنأ فخامة الرئيس نيجيرفان البارزاني بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيساً لإقليم كوردستان
هيا نضحك..بعد أن طرده بتهمة الفساد..الصدر يمنح صديقه العيساوي”فرصة أخرى”!!
بدلا من كشف المجرمين..الداخلية تفتح معرضا لوثائق تدين خونة العراق
بدون علم القائد العام..قوة بولاد طالباني تصل الباغوز “لالتقاط صور على طريقة رامبو”!
-
- اذاعة INN