عبد الواحد:اسايش السليمانية اعتقلت 10 اشخاص من حراك الجيل الجديد

بغداد/شبكة أخبار العراق- قالت السياسية الكردية عضو تحالف الاصلاح والاعمار سروة عبد الواحد، الأربعاء، 08 أيار، 2019، إن قوات الاسايش الكردية اعتقلت (10) اشخاص من حراك الجيل الجديد، فيما بينت أنها منعت محاميهم وأهلهم من مقابلتهم.وذكرت عبد الواحد في تغريدتين على موقعها بتويتر أن، “الاسايش العامة (الأمن العام) في السليمانية لا يختلف عن الأمن في الأنظمة القمعية”.وتابعت أن، “هذه القوات إعتقلت (10) أشخاص ينتمون للجيل الجديد بتهمة التشهير، ومنعوا عنهم زيارة المحامي او حتى زيارة من قبل امهاتهم”.وقالت إن، “المصيبة تكمن بأن الاسايش هم قوات كردية وليست عربية مثل زمن ملازم محسن”.و‏ناشدت عبد الواحد في تغريدة ثانية، “المنظمات الدولية والمحلية في مجال حقوق الانسان ولجنة الحقوق الانسان النيابية برفع صوتها من اجل إيقاف حملات الاعتقالات التي تطال شباب الجيل الجديد في السليمانية والضغط من اجل السماح لذويهم بزياراتهم”، موضحة أن، “ذوي المعتقلين يطالبون بإطلاق سراح ابناءهم ومعرفة مصيرهم”.