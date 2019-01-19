عبد الواحد:رأيت في العراق كاذبا وسارقاً ومجرماً

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السليمانية/ شبكة أخبار العراق- قال رئيس حركة “الجيل الجديد” شاسوار عبد الواحد،السبت)، إنه رأى كاذبا وسارقا وقاتلا وعميلا ومنافقا ومستأجرا، لكنه لم يرَ وطنياً يفكر في بناء وطنه، في اشارة الى تفشي الفساد.وكتب عبد الواحد، عبر حسابه في تويتر: “سمعت سياسيا عراقيا يتحدث عن المشروع الوطني و لكنه يمتلك ميلشيا عسكرية ، و رأيت قائد حزبيا يبشر بدولة المؤسساتية، و لكنه يتلقى الدعم من الجوار”.وأضاف، “رأیت قائدا کردیا يتحدث عن الدولة المستقلة، لكنه ينهب ثروات شعبه ويقتل خيرة شبابه، و اعرف كاتبا و ناشطا مدنيا ينتقد السلطة، و لكنه يستلم منها الرواتب و الشقق. يا الهي في اي زمن نعيش و من هم هؤلاء النخبة من الساسة والنشطاء؟”.واختتم عبد الواحد تغريدته بالقول: “رایت كاذبا وسارقا وقاتلا و عميلا ومنافقا ومستأجرا، لكنني لم أر وطنيا يفكر في بناء وطنه ولا في اقتصاد قوي ولا في تأمين العيش الكريم لشعبه”.