عشائر البصرة يرفضون تظاهرة (تيار عمار) في المحافظة لأنها أساس الفوضى والدمار

عشائر البصرة يرفضون تظاهرة (تيار عمار) في المحافظة لأنها أساس الفوضى والدمار
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البصرة/ شبكة أخبار العراق- عبر جمع من شيوخ عشائر محافظة البصرة اقضى جنوب العراقي يوم الاثنين عن رفضهم للتظاهرات التي يعتزم تنظيمها تيار “الحكمة الوطني” بزعامة عمار الحكيم في المحافظة.وذكر بيان صادر عن ذلك الجمع “نعلن جميعا رفض التظاهرات المسيسة والقادمة الينا من خارج المحافظة”.واضاف البيان انها (أي التظاهرات) “تحمل في طياتها الفتن والدمار كما عهدناها في السابق، والحاضر، وليس في غاياتها خدمة للبصرة واهلها، وانما من اجل مصالح شخصية، واطماع مبيتة للتسلط”.وتابع البيان “من هنا نرفض رفضا قاطعا كل هذه التظاهرات”.

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