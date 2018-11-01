“علاقة حب” بين البشر والشوكولاتة

بغداد/شبكة أخبار العراق- اكتشف علماء أن علاقة الحب بين الإنسان والشوكولاتة هي أقدم بكثير مما نتصور، وذلك بعد العثور على أواني تحتوي على بقايا الكاكاو في الإكوادور، يعود عمرها لنحو 5300 سنة.

ويثبت هذا الاكتشاف أن استخدام الإنسان للكاكاو أقدم بـ 1500 سنة مما أثبتته الأدلة السابقة، وأن إنتاج الكاكاو بدأ في منطقة الأمازون العليا، وليس في أميركا الوسطى.

وقالت عالمة الآثار في جامعة كاليفورنيا، روزماري جويس، التي لم تشارك في الدراسة الجديدة: “هذا الاكتشاف يضع جانبا أي ادعاءات سابقة بأن استخدام الكاكاو هو اختراع لشعب أميركا الوسطى”.

وكانت الحضارات القديمة في أميركا الوسطى، بما في ذلك حضارتي أولميك ومايا، تقوم بإنتاج مشروبات من بذور الكاكاو لاستخدامها في الطقوس والأعياد منذ عام 1900 قبل الميلاد، وفقا للنصوص القديمة والحسابات العرقية، بحسب مجلة “ساينس”.

وكان الباحثون يعتقدون أن تلك الحضارات كانت أول من أخذ حبوب الكاكاو من شجرة “ثيوبروما”، ثم قاموا بإنتاج معجون منها يتم استخدامه في صنع المشروبات.

وكشفت الدراسة الجديدة أن شجرة الكاكاو المنتشرة في الغابات الرطبة بمنطقة الأمازون العليا، هي الأكثر تنوعا وراثيا، مما يعني أن تلك المنطقة هي المكان الذي نمت فيه جميع أشجار الكاكاو البرية في الأصل، وحيث كان لدى البشر الفرصة الأصلية لاستغلالها وزراعتها.