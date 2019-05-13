علاوي:العراق لن يكون بمنأى عن أي تصعيد بين الولايات المتحدة وإيران

بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا رئيس المنبر العراقي إياد علاوي، الاثنين (13 أيار 2019)، القادة العراقيين إلى لعب دور حقيقي تجاه الأزمة التي تعصف بالمنطقة.وقال علاوي في بيان، إنه “يندد التعرض الذي طال عددا من السفن في المياه الدولية قرب دولة الإمارات العربية الشقيقة”، لافتا الى “ضورة أن تجري الأمم المتحدة تحقيق سريع وحاسم بهذا الشأن “.واضاف البيان ان ” علاوي حذر أكثر من مرة من مخاطر التصعيد والتوترات التي تشهدها المنطقة”، داعيا “القادة العراقيين والقوى السياسية إلى وقفة حقيقية وعاجلة لتدارك تلك الأزمة “.واردف، أن “العراق لن يكون بمنأى عن أي تصعيد بين إيران والولايات المتحدة وان ما يحصل سيمنح فرصة جديدة للارهاب وداعش في الظهور مجددا “، مكشيرا الى أن “العراق لم يلعب الدور المنتظر منه تجاه التحديات والتطورات التي تشهدها المنطقة رغم أن الفرصة ما تزال سانحة لأن يتحمل مسؤولياته التي توازي حجمه ومكانته في المنطقة من خلال تقريب المواقف وإيجاد حلول تضمن الأمن والاستقرار لشعوب المنطقة أجمع “.وتابع البيان، أن “علاوي لفت إلى اولوية عقد مؤتمر للأمن والسلام الإقليمي لتعزيز قيم الاعتدال وايجاد حلول للمشاكل والتحديات التي تواجهها دول المنطقة “.