علاوي:بلاسخارت التحقت بعملها لأغراض غير معروفة

علاوي:بلاسخارت التحقت بعملها لأغراض غير معروفة
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بغداد/شبكة أخبار العراق- قال رئيس ائتلاف الوطنية، إياد علاوي، الأحد، إن ممثلة الامين العام للامم المتحدة جينين بلاسخارت التحقت بعملها لأغراض غير معروفة.وغرد علاوي، عبر “تويتر” قائلا: “ممثلة الامين العام للامم المتحدة  التحقت بعملها لاغراض غير معروفة الان”.وأضاف: “‏سبق وكانت هناك مطالبات لأنطونيو غوتيريش باستبدالها بعد خذلانها المتظاهرين السلميين، ما ادى الى تصعيد استهدافهم قتلا وتغييبا من قبل بعض الاجهزة الامنية والخارجين عن القانون”.

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