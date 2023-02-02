علاوي يدخل على خط الوساطة بين حزبي بارزاني وطالباني

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العراق والسعودية يؤكدان على تعزيز التعاون بينهما في كافة المجالات
حزب الدعوة:حكومة البارزاني غير مهتمة بمناطق نفوذ حزب طالباني
نائب:الحلبوسي يتجاهل أزمة الدولار وغلاء المعيشة
خبير قانوني:دعوة حزب بارزاني لهيكلة المحكمة الاتحادية غير قانونية
مصدر سياسي:السوداني يدفع مليارات الدولارات إلى إيران لدعم اقتصادها
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العراق والسعودية يؤكدان على تعزيز التعاون بينهما في كافة المجالات
نائب:الحلبوسي يتجاهل أزمة الدولار وغلاء المعيشة
مصدر سياسي:السوداني يدفع مليارات الدولارات إلى إيران لدعم اقتصادها
رويترز:قطر أصبحت شريك في عقد شركة توتال الفرنسية لبناء مشاريع نفطية بالعراق
في زمن الولائيين الخونة ..سعر صرف الدولار يتخطى 170000 دينار
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العراق دولة أسيرة بيد إيران
الحشد الشعبي النسخة الثانية من الحرس الثوري بعد تأسيس “شركة المهندس”
(22) ألف مواطن عراقي أعدمهم الحشد الشعبي بدون ذنب بعد اختطافهم ..أين القضاء والحكومة من ذلك؟
(82) ألف فضائي في الحشد الشعبي رواتبهم تذهب إلى جيوب زعمائه وإيران
عودة نواب رئيس الجمهورية هدر مالي بغطاء دستوري
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بالوثيقة..رفع دعوى قضائية ضد محافظي البنك السابق والحالي بجريمة الفساد
الحلبوسي يسافر إلى الجزائر تاركا مطالب النواب والشعب بعقد جلسة لمناقشة أرتفاع سعر صرف الدولار
إنطلاق التظاهرة أمام البنك المركزي للمطالبة بتخفيض سعر صرف الدولار وعدم تهريبه إلى إيران
رشيد لسفراء الاتحاد الأوروبي وأمريكا:س”نوفر”العيش الكريم للمواطن العراقي
تظاهرة شعبية أمام مبنى البرلمان ضد الحلبوسي
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