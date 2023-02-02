علاوي يدخل على خط الوساطة بين حزبي بارزاني وطالباني

علاوي يدخل على خط الوساطة بين حزبي بارزاني وطالباني
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا رئيس ائتلاف الوطنية اياد علاوي، اليوم الخميس، رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني الى توحيد المواقف ونبذ الخلافات والركون الى طاولة حوار وطني بناء وهادف برئاسة مسعود بارزاني.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس إئتلاف الوطنية في بيان ، أن “زعيم ائتلاف الوطنية اياد علاوي استقبل اليوم رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني وقوباد طالباني نائب رئيس حكومة إقليم كردستان ودرباز كوسرت عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني”، مبيناً أنه “حضر اللقاء النائب عن ائتلاف الوطنية كاظم الشمري وأعضاء ائتلاف الوطنية سارة علاوي، حسن شويرد ومحمد خورشيد”.وأضاف أنه “جرى خلال اللقاء الحديث عن الأوضاع في العراق وسبل تعزيز الامن والاستقرار بالإضافة الى دعم الحكومة في تنفيذ برنامجها الحكومي ودعم جهودها في مجال مكافحة الفساد، بالإضافة الى بحث ملف العلاقات بين المركز والاقليم اذ جرى التأكيد على ضرورة استمرار الحوار البناء وصولاً للتفاهمات وحل المشاكل العالقة”.وأوضح البيان أن “اللقاء ناقش أيضا خلافات البيت الكردي حيث دعا علاوي الى توحيد المواقف ونبذ هذه الخلافات والركون الى طاولة حوار وطني بناء وهادف بإشراف مسعود بارزاني”.وأكد علاوي بحسب البيان أن “استقرار كردستان سيعزز الاستقرار في عموم البلاد، حيث ابدى علاوي استعداده للوساطة بين الأطراف سعياً منه لتحقيق هذا الحوار وتقريب وجهات النظر وحل الأمور عراقياً بعيداً عن أي تدخلات إقليمية”.

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