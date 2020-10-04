عمائم فاسدة(الحلقة الاولى)

عمائم فاسدة(الحلقة الاولى)
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 بقلم:يوسف الاسدي

كثيرًا ما نسمع بكلمة ذيول ويقصد بها الجهات او المليشيات التابعة لايران والتي تسعى جاهدة لأحداث حالة من الفوضى والخراب والدمار وقتل الابرياء من العراقيين بكافة مسمياتهم الدينية او القومية لكن هؤلاء ليس فقط تبعيتهم لايران فهناك من يتبع امريكا وايران في نفس الوقت والمصيبة ان هؤلاء يقتلون الشباب ويتهمونهم بالعمالة فلنتعرف من هم العملاء والمرتزقة الذين يرتدون الزي الديني الحوزوي ونأخذ نماذج من هؤلاء العملاء والخونة

1-مقتدى الصدر هذا النموذج الفاسد الذي دمر العباد والبلاد من خلال تخبطاته وترهاته كذلك اعترف بفساده مرارا وتكرارا وعلى شاشات التلفاز ففي لقاء هدد مقتدى بعض الاطراف بارجاع(البطة) وهي تسمية لسيارة يقوم من خلالها مليشياته بخطف الناس وقتلهم بابشع الصور ولا نعلم مقتدى هل هو رجل دين ام صاحب عصابة اجرامية؟؟

2- قيس الخزعلي هذا الشخص عرف بولائه المطلق لخامنئي وإيران قام هو ومرتزقته بقتل الاف الابرياء من الشيعة والسنة وهم معروفون بمصطلح(الصكاكة) وفي لقاء تلفزيوني وحين قتل زعيم عصابته في ميسان قال الخزعلي (سنأخذ الثأر مربع)؟؟ وهذه المقولة عرف بها انها لزعماء العشائر المتغطرسون فهل انت يا قيس رجل عشائري ام رجل دين ترتدي اليس من الخزي ان تتزعم حزب وانت ترتدي الزي الديني؟؟

3-عبد العزيز الحكيم وهو والد عمار الحكيم هذه الشخصية التي ذهبت الى امريكا ورحبت كثيرا باحتلال العراق وقد عرف عنها انها اول عمامة شيعية تدخل الكنونكرس الأمريكي حيث شكر بوش لقتله العراقيون واحتلال بلدهم وهي ايضا عمامة مزيفة تضاف لعمائم السوء المزيفة .

4- جلال الدين الصغير (جلال نستلة) لا يوجد عراقي الا النادر الاندر لا يعرف من هو جلال نستلة هذا الرجل ومن خلال خطبة الجمعة يقول ان الفرد العراق يستطيع العيش بمئة الف دينار فقط حيث يصرف ثلاثين الف ويدخر سبعين الف!! وجميع العراقيون يعلمون ان هذا المبلغ لا يكفي لمدة اسبوع لابسط عائلة عراقية مضيفًا ان النستلة ليست بضرورية حيث اصبح اضحوكة لجميع العراقيين من خلال كلامه الغير معقول.

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