عموري لتولر:بفضل بلادكم أصبحنا ملياديرية بعد أن كنا في الشوارع

عموري لتولر:بفضل بلادكم أصبحنا ملياديرية بعد أن كنا في الشوارع
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد رئيس تحالف عراقيون، عمار الحكيم، خلال استقباله السفير الاميركي لدى بغداد ماثيو تولر، اليوم الأربعاء، أن استهداف البعثات الدبلوماسية في العراق أمر مرفوض وعلى الحكومة التصدي له.وقال مكتب الحكيم في بيان ، إن “الأخير جدد، إدانته لاستهداف البعثات الدبلوماسية في العراق” مبينا أن “هذا الفعل مدان ومرفوض من قبل الجميع وعلى الحكومة التصدي لهذه الحالات التي باتت تشكل خطرا على امن المواطن العراقي”.وشدد على “أهمية العلاقات الثنائية بين بغداد وواشنطن وتفعيلها على المستوى السياسي والاقتصادي، فيما أشار إلى، أهمية الحوارات الثنائية في بلورة العلاقة بين الطرفين بما يضمن مصالح العراق وحفظ سيادته وإبعاده عن سياسة المحاور وعدم تحويله الى منصة للإعتداء على دول الجوار”.وأخبر الحكيم، السفير الأمريكي بأن “العراق مهيأ دون غيره للعب الوساطة بين فرقاء المنطقة لما يمتلكه من إرث حضاري وعلاقات مقبولة مع الجميع ورؤية في تقريب وجهات النظر وإبعاد المنطقة عن التصعيد”.

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