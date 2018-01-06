عودة الدوري الممتاز لكرة القدم

بغداد/شبكة أخبار العراق- يعود دوري الكرة العراقي الممتاز ،اليوم السبت، الى المنافسة بإقامة خمسة لقاءات لحساب الجولة السابعة من المرحلة الاولى بعد توقف لثلاثة أسابيع بسبب مشاركة المنتخب الوطني في خليجي 23 بالكويت.وتنطلق اولى المباراة التي ستجمع السماوة نظيره كربلاء على ملعب الفريق الاول بينما يستضيف نفط الوسط نظيره فريق الحسين.ويلتقي فريق امانة بغداد بنظيره الكهرباء وفي المباراة الاخرى يلتقي الصناعات الكهربائية مع فريق النفط ويستضيف فريق الطلبة نظيره البحري القادم من البصرة.تجدر الإشارة الى ان عجلة الدوري توقفت فترة مؤقتة بعد اشتراك المنتخب الوطني بمنافسات كأس الخليج والتي توج فيها الفريق العماني بالمركز الاول.