عون:ملزمون بالدفاع عن السيادة اللبنانية

عون:ملزمون بالدفاع عن السيادة اللبنانية
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- قال الرئيس اللبناني ميشال عون، “إن إسرائيل تخرق بوتيرة متصاعدة القرار الدولي الرقم 1701 وتتوالى اعتداءاتها على لبنان”.وأضاف عون في كلمة متلفزة، اليوم ، بمناسبة عيد الجيش اللبناني، “مع تأكيد حرصنا على الالتزام بهذا القرار وبحل الأمور المتنازع عليها برعاية الأمم المتحدة، إلا أننا ملزمون أيضاً بالدفاع عن أنفسنا وعن أرضنا ومياهنا وسيادتنا، ولا تهاون في ذلك”.

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