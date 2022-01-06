غداً..العامري في الحنانة

غداً..العامري في الحنانة
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر سياسي من الإطار التنسيقي ، الخميس، بتوجه هادي العامري رئيس تحالف الفتح إلى الحنانة يوم غد الجمعة للقاء الصدر في اجتماع ثالث بينهما، وأكد المصدر، إن العامري سيحاول إقناع الصدر بالرجوع عن تشكيل حكومة الأغلبية الوطنية وقبول المالكي بمنصب نائب رئيس الجمهورية ودعم الحشد الشعبي ومنح الخاسرين في الانتخابات من مكونات الإطار التنسيقي مناصب في الحكومة المقبلة،  واضاف المصدر،إذا رفض الصدر مطالب العامري سيضطر تحالف الفتح الانضمام الى التيار الصدري لتشكيل الكتلة الاكبر باعتباره حاصل على 17 مقعد نيابي. 

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