غداً..تظاهرة كبرى للمطالبة بإلغاء مجالس المحافظات

غداً..تظاهرة كبرى للمطالبة بإلغاء مجالس المحافظات
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- رفع متظاهرو المحافظات الوسطى والجنوبية من سقف المطالب التي كانت تتمثل بتوفير الخدمات وفرص، ليطالبوا بإلغاء الحكومات المحلية وإقالة المحافظين، داعين الى تظاهرة “كبرى” يوم غد الاحد.وقالت اللجان التنسيقية للتظاهرات في محافظات الوسط والجنوب، في بيان صحفي اليوم، انها تعد لتظاهرة كبرى تنطلق يوم غد الاحد في عموم المحافظات، للمطالبة بإقالة المحافظين وإلغاء مجالس المحافظات، بالإضافة إلى توفير الخدمات.وأكدت أنها ستستمر في الحشد للتظاهرات لحين تحقيق المطالب، وتقديم الفاسدين للعدالة.وتأتي هذه الدعوات في وقت دخل اعتصام المتظاهرين بمحافظة المثنى يومه السابع على التوالي، على إثر إخفاق وفد حكومة المثنى المحلية في إقناع المعتصمين بفض اعتصامهم.وأدى الغضب المتنامي في الشارع، بالبصرة والنجف والمثنى والعاصمة بغداد إلى دفع الحكومة لـ”سحب يد” وزير الكهرباء قاسم الفهداوي، في أول إجراء من نوعه على هذا المستوى، إلا أن ذلك لم ينجح في تهدئة الاحتجاجات المستمرة.

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