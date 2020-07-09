فان بيرسي مرشح لنيل جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2020

فان بيرسي مرشح لنيل جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2020
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اختار النجم الهولندي روبن فان بيرسي، لاعب مانشستر يونايتد وآرسنال السابق، الثلاثي المرشح من وجهة نظره لنيل جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2020.وطرحت شبكة قنوات “بي تي سبورت” سؤالًا يقول: “إذا تم تحديد الفائز بجائزة الكرة الذهبية الليلة، فمن سيكون الثلاثة الأوائل؟”.ورد فان بيرسي على هذا السؤال عبر “تويتر”، حيث اختار البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونخ، في المركز الأول، أما في المرتبة الثانية فجاء البلجيكي كيفين دي بروين، نجم مانشستر سيتي، بينما حل السنغالي ساديو ماني، جناح ليفربول، في المركز الثالث.ولم يقع اختيار فان بيرسي على أسطورتي اللعبة ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، حيث توج الأول بالجائزة 6 مرات، فيما فاز بها الثاني في 5 مناسبات.يذكر أن روبرت ليفاندوفسكي سجل 51 هدفًا في 43 مباراة هذا الموسم مع بايرن حتى الآن، وساهم في تحقيق الثنائية المحلية، وبإمكانه زيادة الغلة في دوري أبطال أوروبا.

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