فرحان: تعهد أمريكي بتقديم 100 مليون دولار للانبار

الرمادي/شبكة أخبار العراق- اعلن محافظ الانبار علي فرحان ،الاثنين،عن تعهد امريكا بتقديم 100 مليون دولار لاستعادة الخدمات الاساسية للمحافظة خلال مؤتمر صحفي شارك فيه شارك جايسون كايل، مسؤول الشؤون الثقافية في السفارة الامريكية.وستقدم الولايات المتحدة التمويل لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الذي سيتعاقد مع شركات عراقية على مشاريع فردية.وتخوف مصدر سياسي في الانبار رفض الكشف عن أسمه اليوم، ذهاب 95 مليون دولار من مبلغ التعهد الامريكي الى جيوب زعماء حزب إدارة المحافظة .