فريق أمانة بغداد يباشر بالتدريب

فريق أمانة بغداد يباشر بالتدريب
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بغداد/شبكة أخبار العراق- خوض فريق امانة بغداد اليوم الثلاثاء، أولى وحداته التدريبية استعداداً للموسم الجديد.وقال مدرب الفريق عصام حمد في تصريح  صحفي، إن “الفريق سيخوض اليوم أولى وحداته التدريبية تحضيراً للموسم الجديد المقرر انطلاقه الشهر المقبل”.وأوضح ان “امانة بغداد وجميع الأندية العراقية توقفت عن الأنشطة بسبب جائحة كورونا واليوم ستكون أولى خطواتنا من اجل اعداد الفريق بالشكل المطلوب للموسم الجديد”.يذكر أن خلية الازمة قررت استئناف النشاط الرياضي ابتداءً من 12 أيلول الجاري. 

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