فريق قرقوش بطل دوري كرة الطائرة العراقي للسيدات

فريق قرقوش بطل دوري كرة الطائرة العراقي للسيدات
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السليمانية /شبكة أخبار العراق- حصد فريق قرقوش لقب دوري كرة الطائرة العراقي للسيدات، اثر تغلبه في المباراة النهائية على فريق أفروديت بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.ونال فريق قرقوش اللقب بعد فوزه على أفروديت بواقع (25-21) و(25-9) و(22-25) و(25-19) نقطة، في اللقاء الذي جرى بينهما في محافظة السليمانية اليوم.من جانبه حصد فريق كوية المركز الثالث في البطولة بعد فوزه على فريق دربندخان، في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع بنتيجة ثلاثة أشواط دون مقابل، وبواقع (25-19) و(25-11) و(25-16) نقطة.

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