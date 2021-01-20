فريق نفط الوسط العراقي بكرة الصالات يتوجه إلى الإمارات للمشاركة في بطولة خورفكان الدولية الثانية

فريق نفط الوسط العراقي بكرة الصالات يتوجه إلى الإمارات للمشاركة في بطولة خورفكان الدولية الثانية
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- غادرت بعثة فريق نفط الوسط العراقي بكرة الصالات الاربعاء، الى دولة الامارات العربية للمشاركة في بطولة خورفكان الدولية الثانية التي ستنطلق منافساتها للفترة من 22 من كانون الثاني الحالي وتستمر وحتى 27 من الشهر ذاته.وقضت قرعة البطولة بتكوين ثلاث مجموعات، المجموعة الأولى ضمت كلاً من الشباب البحريني وخورفكان واتحاد كلباء ، وضمت المجموعة الثانية منتخب الامارات ومليحة والحمرية، فيما تواجدت أربعة اندية في المجموعة الثالثة هي أندية نفط الوسط العراقي والبطائح ودبا الحصن والشارقة.وسيقص ممثل الوطن، فريق نفط الوسط شريط مبارياته في اليوم الاول من البطولة بمواجهة فريق البطائح الاماراتي.

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