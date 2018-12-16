فهمي:استبدال الفياض الشرط الرئيسي في إنهاء الخلاف مع البناء
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بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد تحالف سائرون، الأحد, إصراره على استبدال مرشح وزارة الداخلية فالح الفياض لمنح الثقة على الوزراء المتبقين، مبينا ان استبدال الفياض هو الشرط الأبرز في إنهاء الخلافات وعقد اتفاق سياسي لتمرير الكابينة الوزارية.وقال القيادي بالتحالف النائب رائد فهمي في تصريح صحفي له اليوم، إن “الخلافات السياسية مازالت مستمرة بسبب ترشيح فالح الفياض لمنصب وزارة الداخلية ولم تتغير مواقف سائرون لغاية اللحظة من الترشيح”.وأضاف أن “استمرار ترشيح ذات الشخصيات يؤدي بنفس نتيجة مقاطعة الكتل في الجلسة المقبلة”، مشيرا إلى ان “موعد الجلسة المقبلة هو الثلاثاء ولم يجري لغاية الآن اي استبدال في الموعد كما أشيع”.وأوضح فهمي أن “المفاوضات مازالت جارية وقد تتغير بعض الموقف السياسية من اجل حل الازمة وتمرير الكابينة الوزارية قبل عقد جلسة الثلاثاء المقبل.