فهمي:سائرون والنصر لن يقبلا بأي حل إلا بعد إقالة حكومة عبدالمهدي

فهمي:سائرون والنصر لن يقبلا بأي حل إلا بعد إقالة حكومة عبدالمهدي
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف النائب المستقيل في تحالف سائرون رائد فهمي, الثلاثاء , ان عدم حضور سائرون لاجتماع الكتل السياسية بسبب تمسكهم بحكومة عبد المهدي ومنحها فرصة اخيرة, مؤكدا ان ائتلاف النصر وسائرون لن يقبلا باي حل قبل اقالة الحكومة.وقال فهمي في تصريح صحفي، إن “عدم حضور تحالف سائرون لاجتماع الكتل السياسية كان بسبب كشفهم بوجود نية لمنح فرصة اخرى للحكومة وهذا ما حصل فعلا بالوثيقة التي تم التوقيع عليها”.واضاف ان “تحالف سائرون وائتلاف النصر لن يقبلا بأي حل للازمة قبل ان تقدم الحكومة استقالتها لكونها من اولويات مطالب المتظاهرين وكذلك تحملها للدماء التي سالت خلال فترة الاحتجاجات في بغداد والمحافظات”.وكان النائب عن تحالف سائرون ستار العتابي اكد في تصريح سابق ، أن تحالفه أبلغ القوى السياسية عدم حضوره اي اجتماع بخصوص الازمة.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *