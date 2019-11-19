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الحزب الشيوعي:اجتماع القوى السياسية في مقر الحكيم ” تسويف لمطالب الشعب”
عبد المهدي يشكر الحكيم لإستجابته السريعة للأمر الإيراني بدعم بقاء حكومته
حزورة..يحضرون الاجتماع وبعدها يعلنون رفض ما وقعوا عليه ..ائتلاف علاوي مثالا!
نائب:عبد المهدي يتجاهل طلب استضافته في البرلمان
فهمي:سائرون والنصر لن يقبلا بأي حل إلا بعد إقالة حكومة عبدالمهدي
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السيطرة على الحاجز الأول من جسر السنك من قبل المتظاهرين
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